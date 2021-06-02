/634463/كارثة-في-بيراميدز--كورونا-تضرب-لاعب-جديد-داخل-الفريق-تفاصيل

أعلن نادي بيراميدز إصابة أحمد أيمن منصور لاعب الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة بعض الاعبين داخل صفوف الفريق، حيث تم تأجيل المباراة التي كانت من المقرر إقامتها أمام فريق سموحة.

فيما كانت اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، فيما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 36 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريقـ بينما يحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

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بيراميدز أيضا وصل إلى نصف نهائى الكونفدرالية وتأجل له أكثر من مباراة بالدورى بسبب مشاركته فى البطولة الافريقية، قبل أن يضرب فيروس كورونا الفريق بعد رحلة نيجيريا الأخيرة،حيث تم تأجيل مباراة بيراميدز والاسماعيلى اليوم فى الدورى وهناك مطالب من النادى السماوى بتأجيل مباراة سموحة المقبلة أيضا.

فيروس كورونا

ومن ناحيه اخري قد كشف مسئولو نادي بيراميدز عن تواجد إصابات بفيروس كورونا داخل جدران النادي وذلك بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1، ويحتل الفريق السماوي المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

قائمةالمصابين

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق حتى وصل عدد المصابين للعدد 13.