أنباء سعيدة عن إصابة «أفشة» في الأهلي

أجرى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم أشعة جديدة على الكاحل للاطمئنان على حالته قبل استكمال برنامجه العلاجي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة أثبتت وجود تحسن تدريجي في حالة محمد مجدي أفشة واستجابته للعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب مطمئنة وفقًا لنتيجة الأشعة التي أجراها.

ويستأنف أفشة اليوم تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي المحدد له من قبل الجهاز الطبي، للتخلص من آلام الجزع في الرباط الداخلي للكاحل. وكان الأهلي قد واصل تدريباته، اليوم، استعدادًا لمباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

وخلال مران الأهلي اليوم الأربعاء خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال كابيللو رانجوجا، قبل أن يشاركوا في تقسيمة قوية بالكرة، شهدت مشاركة بيتسو موسيماني لاعبا ضمن التقسيمة.

الأهلي يستعد للترجي التونسي

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غداً الخميس الموافق 3 يونيو الجاري، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، وجاء ذلك بناء علي طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، إستعدادا للترجي التونسي في الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا في التاسع عشر من يونيو الجاري.

موعد سفر النادي الهلي إلي تونس

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ إنه قد بدأ في الترتيبات الخاصة بالسفر إلي تونس من أجل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في لقاء ذهاب الدور السادس عشر من دوري أبطال إفريقيا .

وتابع قائلاً:” أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة إلي تونس الأهلي أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.