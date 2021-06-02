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محافظ البحيرة يؤكد على أهمية مبادرة حياة كريمة فى تطوير المراكز والقرى الأكثر احتياجا «صور»

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تلقت 280 ألف و620 طلب تصالح فى مخالفات بناء، ويتم دراسة وفحص هذه الطلبات جيدا بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مؤكدا أن توجيهات الدولة هى مساعدة المواطن قدر المستطاع.

وأضاف محافظ البحيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"بنتكلم على مشروعات كثيرة، ومشروعات قومية ستجعل محافظة البحيرة فى سكة تانية، والبحيرة تتحرك بصورة واعدة على الأرض، بفضل جهود ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

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وأشار المحافظ، إلى أهمية مبادرة حياة كريمة فى تطوير المراكز والقرى الأكثر احتياجا والنهوض بها وتنميتها لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وتوفير الخدمات، لافتا إلى أن المبادرة تشمل 6 مراكز فى محافظة البحيرة، وفى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، تم التنفيذ فى عدة قرى.

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وتناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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