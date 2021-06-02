/634466/اختيار-دينا-هلالي-أمينا-للعمل-الجماهيري-بحزب-الحرية-المصري-علي-مستوى-الجمهورية

وجهت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة القيم، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الشكر لقيادات حزب الحرية المصري، لاختيارها " أمين أمانة العمل الجماهيري علي مستوي الجمهورية " بالحزب.

لجنة القيم

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كان قد أعلن عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

اعضاء لجنة القيم

وأعلن رئيس المجلس المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن اختيار اللجنة العامة للمجلس خلال إجتماعها اليوم، أسماء أعضاء لجنة القيم، والبالغ عددهم 14 عضوا كالتالى:

محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن هانى ابراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة فرج على، حزب مستقبل وطن حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن احمد الاحمر، حزب الشعب الجمهورى عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن ايهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى هند جوزيف ، حزب مستقبل وطن هانى عبد الشهيد ، حزب مستقبل وطن رأفت ذكى حزب مستقبل وطن جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن دينا الهلالى حزب الحرية حازم الجندى حزب الوفد الجديد.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ أراءا متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.