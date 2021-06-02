/634467/جمهور-الزمالك-يعلن-عن-تجمع-لإستقبال-بطل-أفريقيا-للسلة-بمطار-القاهرة

تناولت مواقع السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، التابعة لجمهور الزمالك، أنباء حول تجمع الجمهور في التاسعة مساء، إستعداداً للإنتقال لمطار القاهرة الدولي، لإستقبال فريق الأول للسلة لنادي القلعة البيضاء.

يصل الفريق الأول للسلة بنادي الزمالك، صباح يوم الخميس في الواحدة والعشرون دقيقة، بمطار القاهرة، والتي يستعد لها جمهوره القلعة في الإحتفال بوصول بطل أفريقيا، بناء علي ما تناولته مواقع السوشيال ميديا.

ومن الجدير بالذكر تُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد تغلبه في النهائي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63.

حقق فريق الزمالك الأول لكرة السلة بطولة أفريقيا للسلة علي حساب الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63، في مباراة النهاية التي جمعت بين الفريقين، ليصبح أول فريق مصري يتوج بالبطولة ويشارك في بطولة كأس العالم للسلة للأندية.

موعد أختبارات ناشئ الزمالك

أكد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، ان إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة الغربية، يوم الجمعة المقبل الموافق 4-6-2021، كسادس محافظة ستقام بها الاختبارات بعد محافظات: دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية.

وأضاف طارق يحيى أن هناك اختبارات أخرى ستقام في نفس اليوم 4-6-2021 بمحافظة الجيزة وتحديدا في الهرم، تحت إشراف لجنة فنية تضم أسامة حسن مشرفا للجنة، وهشام إبراهيم، ومحمد إبراهيم، وأحمد زكريا مدربين، ومصطفى غراب مدربا للحراس، وخالد عمران إداري اللجنة، وسيد جاد عامل مهمات، ومحمد السيد استمارات.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

تنطلق مباراة الزمالك المقبلة أمام فريق أسوان ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تنطلق في التاسعة مساء في السابع عشر من شهر يونيو الجاري، وتبث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية.