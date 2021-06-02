/634468/لقب-جديد-الأهلي-يتوج-رسميا-ببطولة-دوري-الطائرة-على-حساب-الزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك لكرة الطائرة، التي إقيمت في صالة المقالواون العرب، حيث حسم المارد الأحمر اللقاء، بالفوز علي نظيرة الزمالك بنتيجة، 25 - 17، وتوج المارد الأحمر بالقب بعد الفوز بـ 3 أشواط دون مقابل في المباراة الختامية.

وشهد اللقاء السماح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

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بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلى قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

و أقيم اللقاء، وسط حضور أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.