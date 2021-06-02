لحصوله علي "وسام القائد".. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الرئيس السيسي

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قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصوله اليوم على "وسام القائد" المقدم من البرلمان العربي، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن القومي العربي وحل كافة المشكلات التي تمر بها المنطقة.

تنسيقية شباب الأحزاب تقدم تهنئة للرئيس

وأكدت التنسيقية فى منشور لها، أن الوسام الذي منحه السيد "عادل العاسومي" رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أرفع وسام عربي يتقلده من يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل البلاد العربية واستقرار المنطقة.

مصر وموقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمواقف مصر في القضية الفلسطينية وقدرتها علي إيجاد الحلول لكافة القضايا المستعصية والتي تمر بها دولنا العربية، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز دور البرلمان العربي في الفترات المقبلة.

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد منح الرئيس السيسي "وسام القائد" والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول.

واستقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شقيقه عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، وذلك للحدث عن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال "المرصد العربي لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان