/634471/رئيس-الأهلي-يهنئ-رجال-كرة-الطائرة-بعد-التتوج-بالدوري-علي-حساب-الزمالك

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة «رجال»، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

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وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكد أنه يثق في رجال الأهلي والأخلاص الذي تم تقديمه خلال الفترة السابقة، ‏وعلى الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

نتيجة المباراة

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.