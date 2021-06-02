بشبكات إلكترونية مؤمنة.. تفاصيل مشروع تجديد حبس المتهمين احتياطيا أون لاين

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل مشروع تجديد حبس المتهمين احتياطيا أون لاين، والذى يتم بشبكات إلكترونية مؤمنة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، وعرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر فى تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، حيث وجه الرئيس فى تعزيز تطبيق الربط الإلكترونى للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

وعملت الوزارة برئاسة المستشار عمر مروان، خلال الفترة الماضية على تجهيز قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع فى منظومة تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عن بعد، و يتابع الوزير بصفة دورية آخر المستجدات فى عملية التوسع فى المنظومة، وخاصة مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، مما سيساهم فى التقليل من نقل المحبوسين ومنعا للزحام والتكدس.

وتعمل الوزارة على تطوير قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، حيث تجرى عملية التجديد من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضى مع المتهم فى وجود محاميه.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيقه بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومى وسجنى 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم إسكندرية.

كما يتم تفعيلها فى محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن إسكندرية وسجن دمنهور العمومى، والفيوم.