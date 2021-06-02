وزير الأوقاف: فى ديننا العظيم فسحة وسعة للترويح عن النفس فى حدود المباح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فى الدين الإسلامى العظيم فسحة وسعة للترويح عن النفس في حدود المباح، مؤكدا على ضرورة نبذ الإفراط والتفريط والغلو أو التقصير.





وكتب الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضمن سلسلة تصحيح المفاهيم، عن فهم أحاديث الترويح عن النفس فهمًا عصريًّا.

وذكر الدكتور مختار جمعة عددا من الأحاديث التى تتحدث عن ذلك: "عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيّدِى (رضي الله عنه) - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) - قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ (رضى الله عنه) فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ الله ! مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْي عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ (رضى الله عنه): فَوَالله إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم)، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْى عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى، وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، وَفِى طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، (أخرجه مسلم)".

وتابع: "وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى الله عنه) قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَـرُ، فَأَهْـوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَـا، فَقَالَ: " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ "، (أخرجه البخارى)".

وواصل: "وعَنْ عَائِشَةَ (رضى الله عنها) قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) يَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِى أَسْأَمُ"، (أخرجه البخارى)".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذه الأحاديث فى جملتها تؤكد أن في ديننا العظيم فسحة وسعة للترويح عن النفس في حدود المباح دون إفراط أو تفريط، مع تأكيدنا الواضح على نبذ الإفراط والتفريط والغلو أو التقصير، فكلا طرفي النقيض ذميم، وقد قالوا: لكل شىء طرفان ووسط، فإن أنت أخذت بأحد الطرفين مال الآخر، وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان، قال الإمام الأوزاعى (رحمه الله): "ما من أمْرٍ أمَرَ الله به إلّا عارض الشّيـطان فيه بخصلتين ولا يبالى أيّهما أصاب: الغلوّ أو التّقصير".

وبين الدكتور جمعة: "نؤكد أننا لن نستطيع أن نقضى على التشدد ونقتلعه من جذوره ما لم نواجه بنفس القدر التسيب والانحراف القيمى والأخلاقى، فلكل فعل رد فعل مساو له فى النسبة ومضاد له فى الاتجاه، والتطرف يولد التطرف المضاد، والوسطية حصن حصين للأفراد والمجتمعات والأمم، لذا كان ديننا دين الوسطية والاعتدال فى الأمور كلها، وقد قيل لسيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): حب التناهى شطط خير الأمر الوسط، هل تجد هذا المعنى في كتاب الله (عز وجل)، فقال: نعم، فى أربعة مواضع، حيث يقول الحق سبحانه: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا } (الإسراء: 29)، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (الفرقان: 67)، وقوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (الإسراء: 110)، وقوله تعالى: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} (البقرة: 68)".