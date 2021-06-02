صور.. وزيرة التضامن ومحافظ دمياط تفتتحان معرض ديارنا للأثاث والمفروشات

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.





وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ دمياط، بجولة فى المعرض للتعرف على المنتجات والخامات والأسعار، كما أجرت حديثا مع العارضين، لبحث تقديم جميع سبل الدعم لهم وتوفير مختلف وسائل التسويق لمنتجاتهم.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن المعرض يأتى فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج المصرى.

وأضافت، أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية، خاصة فئة التعاونيات الإنتاجية فى مجال صناعة الأثاث وممثلى مدينة الأثاث بدمياط التى تستهدف دعم الصناعة الوطنية.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه فى تجهيز منازل الزوجية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

ويضم المعرض عروضا مختلفة دعما لتجهيز العرائس من بينها 4 غرف بقيمة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى عرض آخر يضم 4 غرف والأجهزة الكهربائية بقيمة 30 ألف جنيه، فضلا عن العديد من العروض الأخرى التى تستهدف تقديم تكلفة أقل لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج.

ويستمر المعرض حتى يوم 10 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة الهلال الأحمر المصرى، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الأثاث بدمياط.

كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.