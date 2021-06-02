وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا "سينوفاك" بعد تصنيعها فى مصر بنهاية شهر يونيو الجارى، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينيين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف مجاهد، أن مصر من أوائل الدول فى العالم التى اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، حيث حرصت مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصينى منذ شهر يونيو من العام الماضى بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى فى شهر إبريل الماضى.

وأكد مجاهد حرص الوزارة على التعاقد مع شركة "سينوفاك" لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، باعتباره أحد لقاحات فيروس كورونا التى كانت مرشحة للحصول على اعتماد منظمة الصحية العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية التى كانت تجرى عليه والأبحاث العلمية حتى اتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وذكر أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التى أجريت على اللقاح فى 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلى - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (من هنا).