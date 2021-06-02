الحكومة: لقاح كورونا اختيارى.. ونستهدف تطعيم 40% فوق 15 سنة بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاح كورونا اختيارى لكل من تنطبق عليه الشروط، موضحا أن إمكانية أن يكون اللقاح إجباريًا لم يطرح على طاولة مناقشات الحكومة حتى الآن.





وأشار سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن بريطانيا سجلت صفر وفيات للمرة الأولى بعد تلقيح ما يزيد عن 50% من مواطنيها بلقاح كورونا، مؤكدا أن 7 دول أعلنت عدم استقبال أجانب إلا بعد الحصول على اللقاحات بشكل صريح. وأوضح سعد، أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تستهدف تطعيم 40% من المواطنين فوق الـ15 عاما بلقاح كورونا بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه يجرى إنتاج أول 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك خلال الشهر الجارى، وأن مصر حصلت على جزء من المواد الخام الشهر الماضى ومن المقرر أن تستقبل أجزاء أخرى مستقبلًا.

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