فى مزاد علنى.. طرح 7 شواطئ بالإسكندرية للإيجار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير 7 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال أيام 6 و7 و8 يونيو الجارى.





وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هى "البيطاش المميز، الهانوفيل الغربى المميز، السلام 2 المميز، بليس 1 الخدمة لمن يطلبها، فاميلى بيتش، أبوتلات1، أبوتلات2".

ولفت إلى أن المزايدة ستتم وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018، منوها أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ تتراوح بين 299 و499 جنيها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن قيمة تأمين المزادات تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه حسب كل شاطئ، ووفقا لكراسة الشروط والمواصفات.