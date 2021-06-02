الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور

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نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.
حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى و محمد سراج و محمد الدماطى و محمد الجارحى و طارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة و رئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .
ونهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .
ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.
وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلى قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.
و أقيم اللقاء وسط حضور أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .
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