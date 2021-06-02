الرئيس السيسى يشدد على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازى مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى.