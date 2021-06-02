/634479/ننشر-الفاعليات-الختامية-لمسابقة-أوائل-الطلبة-للمرحلة-الثانوية-للعام-٢٠٢١-والمديريات-الفائزة

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، والتى أقيمت بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وقاعات الڤيديو كونفرانس بمديريات التربية والتعليم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الفترة من 31/5/2021 وحتى 2021/6/2، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أهداف المسابقة

وأقيمت المسابقة بالتعاون قطاع التعليم العام وبالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم.

ووجهت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة والقائمين علي تنفيذها، مشيرة إلى أن المسابقة تحمل أبعاد تربوية كثيرة وأهداف استراتيجية للتعليم وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والإنجاز.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن المسابقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين لتشجيعهم على التفوق العلمي، ولتطوير المنظومة التعليمية، وحرصه الشديد على تنفيذ هذه المسابقة لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب، وأضاف موسى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتشجيعهم على التفوق العلمي وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.

المديريات الفائزة

وأضاف إن هذه المسابقة فريدة من نوعها ومتميزة وتمت بكل كياسة وحكمه حيث تم تنفيذها فى ظل جائحة كورونا، كما أنها على الجانب العلمى جاءت لتحقيق الاستفادة الكاملة من نظام الثانوية العامة الجديد حيث كان لكل محافظة أسئلة مستقلة عن المحافظات الأخرى، وعلى الجانب الآخر تضمنت المسابقة المهارات الشخصية، واختبارات الذكاء، والاتحادات الطلابية، والثقافة العامة، كما وجه موسى رسالة للطلاب قائلاً: "أنتم قادة المستقبل ولتكن هذه البداية لمعايشة النظام الجديد للثانوية العامة"، وقد فاز الجميع على المستوى الإنساني بتبادل الخبرات واكتساب قيم السلوك الطيب والتنافس الشريف للوصول لهذا المستوى المتميز في المسابقة متمنيًا للطلاب دوام النجاح والترقي.

أعرب اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن عن سعادته بهذا الجيل الحريص على مستقبله ومستقبل بلده والعمل على رفع مكانتها دائمًا، وشدد على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم وخصوصًا فى فترة الامتحانات، وهنأ الفائزين وكل المشاركين وحثهم على المشاركة والتواصل مع الآخرين لاكتساب خبرة التواصل متمنيًا لهم التوفيق فى الحياة العملية والعالمية.

جاء فى المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالغربية، واحتلت مديرية التربية والتعليم بدمياط المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يليها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمركز الرابع.

واختتمت التصفيات النهائية للمسابقة اليوم بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الأدارة المركزية للأمن، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والرسمى لغات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، وعدد من قيادات الوزارة.