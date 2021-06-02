/634474/إصابة-سيرجيو-أجويرو-بفيروس-كورونا-بعد-ساعات-من-انتقاله-لبرشلونة

نشر الموقع الرسمي للنادي الإسباني برشلونة، عن إصابة لاعبه الجديد سيرخيو أجويرو بفيروس كورونا، قادماً من الدوري الإنجليزي الممتاز، من بطل الدوري مانشستر سيتي للنسخة المنصرمة.

إحتفال الفريق الكتلوني بثفقتة الجديده من مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لم تكتمل بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب بفيروس كورونا المستجد، في نادية الجديدة والذي لم يكمل أسبوع في النادي.

حقق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة 2020 / 2021، برصيد 86 نقطة، علي حساب وصيفة ومنافسة الأقوي في هذا الموسم مانشستر يونايتد، وبطولة كأس الرابطة الأنجليزية، علي حساب توتنهام في نهائي البطولة.

ووجه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مامشستر سيتي الإنجليزي، رسالة وداع مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي، وذلك قبل رحيلة إلي نادي برشلونة الاسباني وبعد خسارة نهائى دوري أبطال أوروبا، عبر فيها عن فخره لارتداء تيشرت السماوى لسنوات طويلة، مؤكدا أن مانشستر سيتي سيظل فى قلبه لأنه ارتدى ألوانه لسنوات طويلة.

كيف ودع سيرجيو أجويرو جمهور مانشستر سيتي

ونشر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صورة وهو يحمل قميص مانشستر سيتي وأخرى لجماهير السماوي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ووجه رسالة أخيرة قال فيها، "فخور بالفريق وارتدائه هذا القميص لسنوات عديدة.. مانشستر سيتي دائما فى قلبي الأزرق.. فخور بهذا الفريق لأنني ارتديت ألوانه لسنوات عديدة.. مانشستر سيتي في قلبي إلى الأبد".

عقد سيرجيو أجويرو مع برشلونة

وسيتقاضى نجم مانشستر سيتي، نصف ما كان يحصل عليه مع السيتزين، وتتوافر بنود أخرى في عقده متعلقة بعدد المباريات والألقاب.

أجويرو ليس غريباً على الليجا، فقد قضى خمس سنوات مع أتليتكو ​​مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر في 2011.