/634473/مستقبل-وطن-يهنئ-الرئيس-بمناسبة-حصوله-على-وسام-القائد-من-البرلمان-العربي

تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حصوله على وسام القائد من رئيس البرلمان العربي، السيد عادل العسومي، والذى يُعد أرفع وسام يُقدم للملوك والرؤساء.

مستقبل وطن يتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس

وكان البرلمان العربي، برئاسة السيد عادل العسومي، قد قدم وسام القائد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، تقديرًا لمجهوداته الكبير فى إعادة لم الشمل العربي، والعمل على توحيد الصف، والمواقف التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وجرى اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربى، حول عدد من الملفات العربية والدولة، وتبادل الرؤى بشأن دور البرلمان العربى.

أكد الرئيس الدور الهام للمرصد في صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية في هذا الخصوص.

وأيضً أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً دور مصر بقيادة الرئيس في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة