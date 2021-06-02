/634477/تعليق-جديد-من-موسيماني-بجوار-كأس-السوبر-الأفريقي-صور
نشر بيتسو موسيماني المدير الفني للـنادي الأهلي صورة جديدة له على تويتر، تواجد علي الطائرة التي استلقها المارد الأحمر أثناء العودة من قطر وظهر مستلقي علي مقعد وبجوارة الكأس، وعلق قائلاً”بعد العمل، يأتي الرضا”.
ويخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غداً الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، وذلك في إطار التحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.
موعد مباراة الأهلي
ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.
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والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.
ومن ناحيه اخري جاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز مستمر، مؤكد أنه يثق في رجال الأهلي والأخلاص الذي تم تقديمه خلال الفترة السابقة، وعلى الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.
بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .
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