فيديو.. وزير العدل: الإعلان عن قضية كبيرة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قضية كبيرة خلال الأيام المقبلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر إلى محكمة جنوب القاهرة على مجهود كبير قاموا به فى إحدى القضايا المقرر الإعلان عنها قريبا.





وأشار مروان، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد، إلى أن قرار بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة ابتداء من أكتوبر غير مسبوق وتاريخى، ويهدف لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، ولكن المعيار الأساسى هو الكفاءة، وأن الاجتماع أصدر قرارات بتنظيم الانتداب مع وضع سقف زمنى لمدته. وأكد وزير العدل، أن الرئيس السيسى وجه الشكر إلى القضاة، موضحا أن القرارات الجديدة تنص على إخطار غير المقبولين بالجهات القضائية بأسباب الرفض، التى يندرج تحتها المجموع والتحريات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية.

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