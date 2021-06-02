نائب بالشيوخ: قرارات السيسى لصالح تطوير منظومة القضاء تاريخية وغير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بقرارات الرئيس السيسى التى أعلنها عقب ترأسه اجتماع مجلس الهيئات القضائية اليوم، معتبرا إياها قرارات تاريخية وغير مسبوقة، تصب فى صالح تطوير منظومة القضاء العريق.





وأوضح الرشيدى فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن أبرز قرارات اليوم هو بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة وهذا يعد انتصارا لها، مؤكدا أنه يأتى ضمن قرارات الرئيس السيسى المستمرة لدعم المرأة فى المجتمع وإعطائها قوة ومكانة حقيقة طول الفترة الماضية، باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم اليوم انجاز كبير فى منظومة العدالة وترتيب لبعض المهام الخاصة بمندوبى القضاء فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم وتوحيد الدرجات المالية بين الجهات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائى.

وأشار القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إلى أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.

وذكر النائب، أن إنشاء مدينة للعدالة تضم جميع المنتمين لمنظومة القضاء يساعد على سرعة العمل بعيدا عن الجزر المنعزلة، وهو ما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة بالعاصمة الإدارية.