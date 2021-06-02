الأوقاف: 14 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أشادت وزارة الأوقاف، بإقبال المصريين على مشروع صكوك أضاحى الوزارة الذى تتبناه للعام السادس على التوالى، مؤكدة أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل 14 مليون جنيه دون الثقة الغالية التى أولاها المصريين فى الوزارة وثقتهم فى مؤسسات الدولة.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن ما حققه المشروع من تقدم يثبت بالدليل ثقة المواطنين فى الدولة المصرية، ومؤسساتها الوطنية. وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المنافسة الشديدة بين المديريات فى المساهمة فى مشروع صكوك الأضاحى أسفرت عن تحقيق مديرية أوقاف الفيوم 1.005 صكوك، وبنى سويف 1.001، والشرقية 700، والقاهرة 540، والجيزة 510، والبحيرة 505، والدقهلية 405، والمنيا 370، وشمال سيناء 200، وكفر الشيخ 175، والغربية 110، والإسماعيلية 109، والبحر الأحمر 107، وأسيوط 100، والمنوفية 80، والإسكندرية 79، والوادى الجديد 55، وأسوان 50، ومرسى مطروح 46، ودمياط 45، وسوهاج 40، وقنا 35، والأقصر 29، والسويس 28، وجنوب سيناء 6، والمجلس الأعلى 3.

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