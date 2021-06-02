الأوقاف: انطلاق الدورة الثانية للموفدين عبر برنامج Zoom الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق الدورة الدولية الثانية عن بعد عبر برنامج (Zoom) أون لاين، للأئمة الموفدين بدول "موزمبيق، أوغندا، الكاميرون، كينيا، السودان، السنغال، ألمانيا، السويد، سويسرا"، الأحد المقبل، لمناقشة قواعد الفقه الكلية، وأسرار البيان القرآنى.





وأضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن ذلك فى إطار توسع وزارة الأوقاف فى البرامج التدريبية للعاملين بها. ويحاضر فى هذه الدورة كل من الدكتور هانى تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور أحمد شكم أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية. جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار دور مصر الريادى ضمن سلسلة دورات دولية تقيمها وزارة الأوقاف المصرية عبر الشبكة العنكبوتية.

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