رئيس الدستورية : السيسي يقدس القضاء ويحترم استقلاله

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، تناول العديد من الملفات القضائية الهامة، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية والهامة التى من شأنها تطوير العدالة فى مصر.

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج " بقرار إدخال عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، موضحا بأن المحكمة الدستورية عينت بين أعضائها مستشارة نائبة لرئيس المحكمة وحاليا المرأة تجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا بجوار زملائها الرجال فى القضاء الدستورى حتى يحقق الإثنين معا العدالة الدستورية.

وأضاف أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء مدينة العدالة والتى هى جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وكان صاحب فكرة إنشائها هو الرئيس السيسى والتى تعد إنجاز إعجازى بمعنى الكلمة، ويرجع الفضل فيها لله سبحانه وتعالى، ثم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صحاب الفكر الثاقب، وجهود القوات المسلحة المصرية الباسلة فى إنجازاتها سواء العسكرية أو فى التنمية المدنية.

وأشار إلى أن مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى حدد يوما محددا يكون يوما للقضاء المصري -عيدا للقضاة- واتفق المجلس على أن يكون الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

ويعد تقدير الرئيس السيسى للقضاة بتحديد يوما للقضاء المصري صورة من صور التقدير المتعددة التي فعلها الرئيس للقضاء ويكفى أن الرجل يقدس ويكرم ويحترم ويقدر القضاء ويحترم بشدة استقلال القضاء المصرى فلا يتدخل من قريب أو بعيد فى العمل القضائي أو فى شئون رجال القضاء.