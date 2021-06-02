تعرف على تفاصيل المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات

كشفت غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل المشروعات التي تنفذها المبادرة في محافظات مصر، موضحة أن المبادرة تعد الأكبر من نوعها فى العالم، لأنها تخدم نصف سكان مصر، بجانب أهدافها الشاملة، حيث تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحى الحياة، ورصد ميزانية 700 مليار جنيه لتنفيذها.

وأضافت رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الأعمال يجرى تنفيذها فى 20 محافظة الآن، حيث إنه فى محافظة الأقصر تستمر أعمال الحفر وتوصيل شبكات الصرف الصحى بمركز إسنا، تحت إشراف وزارة الإسكان.

وتابعت رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، أنه فى أسوان، مؤخرا زار فريق حياة كريمة بالتعاون مع الجهات التنفيذية مشاريع مركز إدكو، للوقوف على توصيل مياه الشرب، بجانب تسليم مجمع الخدمات الحكومية بمركز كوم إمبو، تحت إشراف وزارة الإسكان.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، أنه في القليوبية يجرى تنفيذ إنشاءات جديدة في المدارس والكبارى، وتم رفع كفاءة وحدة التضامن الاجتماعى ومتابعة توصيل الغاز الطبيعى، موضحة أنه قبل تطوير أي قرية يتم إجراء حوار مجتمعى مع أهالى القرية من أجل معرفة احتياجاتهم.