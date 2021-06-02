شاهد سائق قطار يمنع حادثا بالتوقف قبل الاصطدام بسيارة معطلة على القضبان بأسوان

نجح سائق قطار 163 الروسي القادم من محطة أسوان فى طريقه إلى القاهرة فى تفادى حادث مروع عند مزلقان نجع ونس بمدينة دراو بمحاقظة أسوان بعد أن تفاجئ بتعطل سيارة على المزلقان.

وكان القطار بعد تحركه من محطة دراو في طريقه لمحطة كوم امبو فوجئ بمرور سيارة بمزلقان نجع ونس وعلي الفور توقف قبل المزلقان بأمتار- وهو ما نتج عنه تفادى التصادم بالسيارة.

وتبين من الفحص أن عامل المزلقان قبل دقائق من وصول تعليمات بغلق المزلقان تعرض لغيبوبة أجبرت على عدم غلق المزلقان وما ترتب عليه مرور السيارات وتوقف القطار.

وكشف شهود عيان، أنه تم نقل العامل للمستشفي بواسطة سيارة إسعاف للكشف عليه لبيان مدى الإصابة التى تعرض لها وتسببت فى عدم غلق المزلقان.

يذكر أن منطقة الغابة بمركز دراو شهدت والتى تبعد 100 متر عن مزلقان نجع ونس منذ شهر ماضي تفادي قطار النوم لجرار اخترق الحاجز الاسمنتى.