كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر 2021 عبر موقع نيابة المرور الإلكتروني

الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر من أكثر ما يشغل بال العديد من مالكي المركبات، كما يبحث الكثير من السائقين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن الموقع الالكتروني لنيابة المرور الذي أطلق خصيصا للمواطنين المصريين لكي يستعلموا عن مخالفات المرور في جميع أنحاء مصر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ومن خلال الموقع الذي أتاحته وزارة الداخلية، يستطيع الاستعلام عن المخالفات المروريةأن يعرف السائق كل مخالفاته المرورية، كما يمكن تسديد المخالفة من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائق، وهذه الخدمة سهلت الكثير على السائقين في دفع المخالفات المرورية، وذلك لتقليل الزحام خاصة في وجود الأزمة التي يشهدها العالم أجمع.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

أولا: قم بالدخول على الموقع الالكتروني للنيابة العامة خدمات المرور.

ثانيا: ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات، ومن ثم النقر على مخالفات رخص المركبات.

ثالثا: ثم تقوم بكتابة رقم رخصة السيارة الخاص بك بشكل دقيق وصحيح، وتكتب أيضا نوع الترخيص واسم المحافظة، ووحدة الترخيص.

رابعا: ثم الضغط على زر إجمالي المخالفات الموجود في صفحة الموقع، وبعد ذلك ستظهر لك قيمة جميع المخالفات الخاصة بمركبتك.

يمكنك سداد المخالفات إلكترونياً أو الاكتفاء بالاستعلام فقط، ويمكن أيضاً تقديم اعتراض أو تظلم.

موقع نيابة المرور

ويمكن أيضا من خلال موقع نيابة المرور الالكتروني تقديم تظلمات على المخالفات الخاصة، وفي حال وجود أي مشكلة سوف يتم حلها بكل سهولة، وعادة ما تقدم النيابة العامة العديد من الخدمات للمواطنين، وهذا الموقع الالكتروني سهل الكثير على كل من السائقين وصاحبي المركبات، ووفر عليهم الزحام، فعبر موقع نيابة المرور يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها باستخدام الفيزا، ويمكن أيضاً عمل أي تظلمات، أو متابعة أي طلبات قمت بتقديمها من قبل.