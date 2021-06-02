/634470/اختيار-خالد-ابو-نحول--أمين-مساعد-لأمانة-المجالس-المحلية-المركزية-بحزب-الشعب-الجمهورى

وجه النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خالص الشكر والامتنان لقيادات حزب الشعب الجمهوري، على أختياره أمينا مساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بحزب الشعب الجمهورى على مستوى الجمهورية، ومساعد أمين محافظة قنا وعضو هيئة مكتب المحافظة.

وتجدر الاشارة إلى أن البرلمان العربى،برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي "وسام القائد" والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري وزير الخارجية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.