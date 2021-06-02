/634480/هيام-الطباخ-خلال-لقائها-مع-وزيرة-التجارة-تطالب-بإدخال-المرافق-للمنطقة-الصناعية-بكفر-الشيخ-صور

طالبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال لقائها مع وزيرة التجارة والصناعة ، الدكتورة نيفين جامع، ضمن وفد تنسيقية شباب الاحزاب، بضرورة إدخال المرافق للمنطقة الصناعية الواعدة بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقع علي مساحة ١٥٠٠ فدان، وذلك لاحتياجها الشديد للمرافق، والتي لم تستقر جهة على مسؤلية علي ادخال المرافق بها، مؤكدة أن المرافق تمثل عنق زجاجة لنجاح المنطقة ومن ثم الآلاف من فرصةالعمل للشباب.

الثرووة السمكية

كما طالبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، بأهمية إنشاء مصنع انتاج بمحافظة كفرالشيخ، والتي تنتج تقريبا تلت انتاج مصر من الأسماك، بالإضافة الي القطن والأرز الزراعات الرئيسية بالمحافظة التي لا تقارن بأخري، مشيرة إلى عدم وجود المقابل مصنع انتاج داخل المحافظة لهذه الثروات التي لا تقدر بثمن.

كما دعت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، بإدخال المرافق إلى المنطقة الحرة في “مطوبس”، والتي تقع علي مساحة ٥٠فدان، وطرحها التجريبي للاستثمار قوبل بنسبة اشغال ١٠٠%، وإلى الآن أيضا لم تعمل بسبب من هي الجهة المسئولة عن دخول المرافق لها؟.

وأشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن محافظة كفرالشيخ تحتاج نظرة صناعية، لتوفير فرص عمل لأبنائها المنتشرين على رأس معظم المشروعات القومية، في انتظار فرصه ليثبتوا نجاحهم داخل محافظاتهم بخلق فرص فعلية لاستغلال علمهم وطاقتهم، مستمرة.

وثمنت النائبة هيام الطباخ، دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الوطني في تنظيم مثل تلك اللقاءات مع الوزراء واتاحت الفرص عملياً لطرح هموم المواطنين بجدية، تحت شعار “نائب بمفهوم جديد يرسخ فينا أن نكون أقرب للأرض وأصدق مع اصحاب القرار”.

لطباخ ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في لقاء السيدة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وكعادتها متحدثة عن كل الجمهورية بصفة عامة و عن كفرالشيخ بشكل خاص في نقاط تفتح أبواب خير وفرص عمل لآلاف من شبابنا ..مفندة معاناة توافر فرص حقيقية للعمل لشبابنا داخل محافظاتهم مقارنة باأقرانهم بالمحافظات الأخري..حيث تحدثت النائبة عن الحلول المقترحة من جانبها