/634482/لاعب-ليفربول-السابق-لولا-أهداف-محمد-صلاح-لما-لعبنا-في-دوري-الأبطال

صرح خوزيه انريكيه مدافع فريق ليفربول السابق، في تصريحات إذاعية في وقت سابق، والذي أكد فيها شدة حبه للفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول ودوره في تتويج النادي بلقب الدوري ودوري الأبطال.

قال: "أنا أحب محمد صلاح ولا أحد يقلل من قيمته، في النادي او في عالم الكرة المستديرة".

وأضاف: " محمد صلاح لاعب مميز في ليفربول، منذ قدومة للنادي في موسم 2017، وقدم أداء جيد ومازال العطاء منه للنادي".

واردف: " لولا أهداف محمد صلاح مع ليفربول وتألقة، ما كان الفريق سيتوج ببطولة الدوري ولا دوري أبطال أوروبا".

وزاد: " محمد صلاح قدم موسم مميز مع ليفربول، في موسم سئ للفريق في جميع البطولات".

وأختتم: " محمد صلاحي لاعبي المفضل، ولكن بالنسبة لي لاعب الموسم هو هاري كين، انه يستحق هذه الجائزة تمامًا فهو الهداف والاكثر صِناعة للأهداف".

موقف ليفربول في الدوري

حجز ليفربول مركز في المراكز الاربعة المتقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن مقعد في دوري أبطال أوروبا، للموسم القادم، في موسم سئ للفريق، بالرغم من تألق الفرعون المصري محمد صلاح ومنافسته علي هداف الدوري.

تجمد رصيد ليفربول في الموسم المنصرم برصيد 69 نقطة، من أصل 38 مباراة، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين إستطاع أن يحقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات، وسجل من خلالها 68 هدف، في حين تلقت شباكة 42 هدف.

ماذا قدم صلاح في هذا الموسم مع ليفربول

واصل الفرعون المصري التألق طوال الموسم بقميص ليفربول بالرغم من نتائج الفريق السيئة للفريق، بتسجيل الأهداف، لينافس بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حتي الجولة الأخيرة من الدوري برصيد 22، ليحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب هداف الدوري، مع الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبيرج وهداف الدوري الممتاز برصيد 23 هدف.