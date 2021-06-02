/634483/رضوى-جعفر-إتاحة-خط-محمول-بخصم-٥٠--على-الباقات-لذوي-الهمم-يؤكد-دعم-الدولة-لهم-فيديو

ثمنت النائبة رضوي جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، المبادرة التي اطلقها الجهاز القومي للأتصالات، تتمثل اصدار خطوط للتليفونات المحمولة تتمتع بخصم 50% للأشخاص ذوي الاعاقة مدي الحياه على الانترنت والاتصالات ، مقررة على شركات المحمول الأربعة، من خلال كارت الخدمات المتكاملة ،أو من خلال بطاقة التأهيل، وذلك فى اطار دعم الدولة لذوي الاعاقة ومساعدتهم على التواصل من خلال البرامج التي اتاحتها وزارة الاتصالات.

دعم ذوي الاعاقة

كما أشارت النائبة رضوي جعفر، إلى أن وزارة الاتصالات خصصت موظف للتعامل مع ذوي الاعاقات السمعية ، فضلا عن تأهيل الموظفين الذين يتعاملون مع الاسوياء على كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة لتسهيل الاجراءات على ذوي الهمم فى تلقي الخدمة فى المؤسسات الحكومية .

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وتجدر الاشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذكر في مبادرته: في إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، في إطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتی يكون لهم دور حقيقي في دفع عجلة الإنتاج باعتبارهم فئة هامة وقوة كاهنة يجب استغلالها في الصالح العام،جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وتابع الجهاز القومي للاتصالات: انطلاقا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم، ويأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وأشار الجهاز القومي للاتصالات ،إلى أن هدف مبادرة الجهاز إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الانترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز أيضا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم.