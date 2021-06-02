/634484/نشوي-الشريف-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-قانون-التأمينات-الاجتماعية-والمعاشات

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه أثر تأثيرًا كبيرًا على أصحاب المعاش المبكر خاصة على الذين خرجوا قبل نهاية عام 2019، لأنهم هم الدفعة الاولي التي طبق عليها القانون.

القانون رقم 148 لسنة 2019

وثمنت النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، دور القيادة السياسية الحكيمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يراعي دائما البعد الاجتماعي للمواطنين، وقالت:” إنه كان لزاما علينا أن نستمع لأصوات أصحاب المعاش المبكر اللذين تأثروا بسبب قانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات من عدم حصول البعض منهم على معاشهم فلم يحصلوا عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولا من الشركات التي كانو يتبعونها.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، كان قد أعلن عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

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وأعلن رئيس المجلس المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن اختيار اللجنة العامة للمجلس خلال إجتماعها اليوم، أسماء أعضاء لجنة القيم، والبالغ عددهم 14 عضوا كالتالى:

محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن هانى ابراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة فرج على، حزب مستقبل وطن حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن احمد الاحمر، حزب الشعب الجمهورى عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن ايهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى هند جوزيف ، حزب مستقبل وطن هانى عبد الشهيد، حزب مستقبل وطن رأفت ذكى حزب مستقبل وطن جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن دينا الهلالى حزب الحرية حازم الجندى حزب الوفد الجديد.

هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.