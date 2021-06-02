/634485/هدية-غالية-من-الكاف-للأهلي-قبل-مواجهة-الترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقاف التونسي طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي التونسي، لمدة إثني عشر شهر” عام كامل” من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021، بعد خرق اللاعب قواعد كرة القدم وتعاطيه المنشطات في الفترة السابقة.

يتميز طه ياسين الخنيسي مع الترجي التونسي بأهميته في الفريق وقوته في قيادة الفريق في المباريات، وخطورته في خط هجوم الفريق علي الخصم، في تسجيل الأهداف وتحركاته السريعة والغير متوقعة لمدافع الخصم، بالرغم من تقدم سنه وهو الـ 29 عام.

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هدية من ذهب للأهلي في مباراته القادمة في التاسع عشر من يونيو الجاري، أمام الترجي التونسي في دور الذهاب من الدور السادس عشر بتونس، وفي مباراة الإياب في السادس والعشرون بالقاهرة من نفس الدور.

ماذا قدم طه ياسين الخنيسي مع الترجي

قدم طه ياسين الخنيسي في هذا الموسم مع الترجي التونسي موسم قوي، في الدوري التونسي ليتوج الفريق ببطولة الدوري، قبل انتهاء البطولة بجولتين، برصيد 60 نقطة من أصل 26 مباراة، في هذا الموسم، وإستطاع الخنيسي أن يسجل 7 أهداف مع الفريق ليحتل بها المركز الثالث متكرر.

مسيرة الأهلي في بطولة دوري أبطال أوروبا

صعد الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه بركلات الترجيح على حساب شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي أقيمت مساء السبت الموافق 22 مايو على الملعب الأولمبي "حماد العقربي" فى إياب ربع النهائي من منافسات الموسم الحالي 2020 / 2021.

وصعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3/1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

أخر مواجهات الأهلي والترجي

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت فى نهائى أبطال أفريقيا موسم 2018، وفاز الأهلى فى الذهاب 3/1 بمصر قبل أن يخسر فى الإياب بنتيجة 3/0 ويخسر معها لقب البطولة.