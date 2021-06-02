/634486/آيات-الحداد-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-فتح-باب-التظلمات-للمواطنين-للحصول-على-الدعم-التمويني

تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي موجه إلى وزير التموين على مصيلحي، بشأن فتح باب التظلمات أمام المتظلمين من عملية تنقية البيانات التي ثبُت أحقيتهم في الدعم التمويني بمحافظة الاسكندرية.

هذا وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،وافق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.