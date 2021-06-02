/634487/حزب-الشعب-الجمهوري-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-حصوله-على-وسام-القائد

تقدم حزب الشعب الجمهوري خالص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حصوله على وسام القائد من البرلمان العربي، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن القومي العربي وحل كافة المشكلات التي تمر بها المنطقة.

الشعب الجمهورى: الرئيس السيسي تسلم الوسام لدوره المحورى فى مستقبل البلاد العربية

وقال الحزب:” الوسام الذي منحه السيد عادل العاسومي رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أرفع وسام عربي يقلده البرلمان العربي لمن يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل البلاد العربية ويعمل على حفظ استقرار المنطقة.

وجدد الحزب تأييده للقرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، بهدف إيجاد حلول تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في حياة آمنة كريمة.

وكان رئيس البرلمان العربى، عادل العسومي، قد منح الرئيس السيسي اليوم، وسام «القائد» وذلك تقديرًا لمجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتى تمثلت فى توحيد الصف العربي، والمشاريع التنموية الممتدة.

رئيس البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسي وسام «القائد»

كما أعرب رئيس البرلمان العربى، عادل العسومي، عن الاعتزاز للجهود التي يبذلها البرلمان العربي كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد في هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربي لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربي لخدمة القضايا العربية المشتركة.