بالأسماء قاضيات تدرجن فى المناصب القضائية لأعلى المناصب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، ومن هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1/10/2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى.

ونسرد خلال التقرير التالى، أهم الأسماء لقاضيات عملن بالقضاء بمختلف درجات التقاضى حتى الوصول إلى وزارة العدل.

كانت بداية تعيين المرأة فى القضاء فى عام 2003، عندما أصدر وقتها رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا، تلاه خطوة أخرى بتعيين نحو 30 سيدة كقاضيات ووصل حاليا عددهن بمواقع المحاكم المختلفة إلى 66 قاضية.

ومن أبرز الأسماء التى اعتلت المنصة القاضية فاطمة قنديل، حيث تعتبر أول من اعتلى منصة الجنايات، وظهرت كعضو بإحدى الدوائر الجنائية بقضية التلاعب بالبورصة عام 2019، والمستشارة غادة الشهاوى التى عملت بمواقع مختلفة بالمحاكم وتقلدت منصب مساعد وزير العدل سابقا، والمستشارة سوزان فهمى التى تم تعيينها عام 2016 بوظيفة مساعد وزير العدل لشئون المرأة فى تلك الفترة، والمستشارة حسناء شعبان والتى تم تعيينها عام 2018 برئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا وتدرجت فى العمل ما بين النيابة الإدارية ثم القضاء.

كما شملت الأسماء المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة وأول قاضية تم اختيارها للعمل ضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة كرئيس مأمورية القاهرة الجديدة وتدرجت فى العمل بمناصب عديدة بداية من النيابة الإدارية ثم رئيس محكمة (أ) و(ب) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ثم مدير «برنامج حقى» بمكاتب دعم المرأة لمناهضة العنف بالمحاكم ورئيس محكمة (أ) بإدارة حقوق الإنسان قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل، ومواقع قيادية أخرى من بينها مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة وصولا لمنصبها الحالى بمحكمة الاستئناف، بجانب عملها بإحدى دوائر محكمة الأسرة كقاضية.

كما شملت الأسماء القاضية مروة هشام بركات ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات والتى سبق أن عملت برئاسة إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وأصدرت عددا من الأحكام المهمة، منها إدانة متهم قام بسب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقضايا أخرى وتعمل حاليا بإحدى دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة.