فيديو .. سفير فلسطين لمبتدا: نشكر الرئيس السيسى على ما قدمه من دعم لشعبنا

وأضاف السفير الفلسطينى فى حواره الخاص مع "دوت الخليج" أن مصر هى شريك كامل فى فلسطين، لمواجهة كل التحديات الماثلة، كما أن هناك شراكة كاملة فى كل المجالات بين مصر وفلسطين والأردن، فنحن نتحرك بشراكة كاملة على كل المستويات، وبناء على ذلك هناك تشاور مستمر بين الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن هناك أيضا تشاور وتعاون مستمر بين كل القيادات على كل المستويات، سواء على مستوى الدبلوماسية الفلسطينية والمصرية ووزراء الخارجية، وعلى مستوى الأجهزة السيادية والأمنية فهناك تواصل وتنسيق وتعاون مستمر فى كل المحطات.
كما وجه الشكر مرة أخرى لمصر على قيادتها للجهود المبذولة التى أدت للتوصل لوقف إطلاق النار، وأيضا وضع الترتيبات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار، والتدخل لدى الطرف الآخر من أجل إنهاء ما يجرى فى مدينة القدس من ممارسات إسرائيلية عنصرية، و اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، مخططات تهجير آلاف المواطنين من حى الشيخ جراح، ومن حى بطن الهوى فى سلوان، وسرقة ومصادرة منازلهم، لذلك الدور المصرى محورى وأساسى.
واختتم كلامه مؤكدا أن مصر ليست دولة عربية إفريقية فقط، وإنما دولة كبيرة لها ثقل سياسى ودبلوماسى على مستوى الإقليم والعالم، وتحظى بثقة كل الأطراف.
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