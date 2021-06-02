عاجل.. المتحدة تعلن تعيين محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات CBC

جدة - نرمين السيد - الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد خضر على أستاذ ورئيس قسم الإنتاج المعهد العالى للسينما، عمل منتج فنى براديو وتلفزيون العرب من 1994 إلى 2001، ومدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من 2001 إلى 2007، ومدير قطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من 2013، مدير عام قناة التحرير من 2013 إلى 2015، ومدير عام قناة دريم من 2015 حتى الآن.

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