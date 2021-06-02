فيديو.. وزير الأوقاف: كلمة إذا وفقك الله لها كنت من أهل الجنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن معنى كلمة تتنزل فى قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ"، أى فى سكرات الموت لتقول لهم: "أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ"، موضحا أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

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