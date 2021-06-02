سفير فلسطين لمبتدا: اجتماع الوفد الأمنى المصرى مع الأطراف اتسم بالتوافق

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفلسطينى بالقاهرة، دياب اللوح، أن هناك نتائج إيجابية ملاحظة لجولة الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية لفلسطين، وأن لقائه مع الرئيس الفلسطينى والفصائل ووضع حجر الأساس لمدينة مصر فى قلب مدينة غزة، قوبل بالترحيب من أبناء الشعب الفلسطينى، كما رُفعت صور الرئيس السيسى فى شوارع غزة وعلى مفترقات الطرق.





وأضاف السفير الفلسطينى فى حواره الخاص مع "دوت الخليج"، أنه وفق ما قالته القيادات الفلسطينية التى شاركت فى هذه الاجتماعات، كان هناك انسجام وتوافق كاملين بين كل الأطراف الفلسطينية مع الوفد الأمنى المصرى، الذى حمل رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات القيادة المصرية، وحرصه على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن هذا الانسجام يحمل رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطينى شعب واحد تحت قيادة واحدة وصاحب قضية واحدة يجمعه الكثير، ولذلك شاركت فى هذه اللقاءات فى غزة حركة حماس ثم الفصائل، ثم وفد من الحكومة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، وبذلك قد يكون تمت بلورة تصور شامل لمجمل الترتيبات التى يجب أن تتم على كل المستويات سواء المحلى أو العربى والإقليمى والدولى، لتهيئة المناخ لإعادة الإعمار برعاية مصر، وانطلاق العملية السياسية بشكل جاد وفاعل فى إطار مؤتمر دولى للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية.

وأوضح أن مصر تحظى بثقة كل الأطراف، وهذا التحرك الذى تقوده بالشراكة مع الأردن وفلسطين يحظى بثقة كل الأطراف أيضا، ومرحب به دوليا من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول العربية الشقيقة، وأن ما توصلت إليه مصر من خلال الوفود التى زارت فلسطين تباعا سواء وزير الخارجية سامح شكرى، أو الوفود الأمنية التى ذهبت على التوالى، ثم اختتمت بزيارة الوزير عباس كامل لرام الله وقطاع غزة ولقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، لبلورة لتصور شامل، والأمور ما زالت تحت الترتيب والمتابعة، من أجل استكمالها والخروج بمبادرة متكاملة تحت رعاية مصر.