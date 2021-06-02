إيقاف الخنيسي نجم الترجي لمدة عام قبل مواجهة الأهلي بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف نجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة عام بسبب سقوطه في اختبار المنشطات، ليغيب بذلك عن مواجهتى النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال الكاف عبرموقعه الرسمي: "أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 مايو 2021 ، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات".

أضاف: "ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021".

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم على موقعه الرسمي العديد من القرارات أبرزها الخنيسي والتي جاءت كالتالي ..

كما تم إيقاف مسؤول ولاعبين في نادي جاراف للاعتداء على حكام المباراة:

أوقفت لجنة الكاف للانضباط مسؤول فريق جاراف السيد/ يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم ، وأوقفت اثنين من اللاعبين لست مباريات بعد حادثة وقعت في داكار، حيث تعرض حكام المباراة للاعتداء في مباراة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية بين جاراف السنغالي والقطن الكاميروني يوم 23 مايو 2021.

بعد صافرة النهاية، اندفع مسؤولو الفريق بقيادة السيد ديال وبعض اللاعبين ، بما في ذلك ألبرت دييني ومامادو سيلا ، نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب. أصيب الحكم بجروح خطيرة في الرأس.

وقرر الكاف إيقاف السيد/ يوسو ديال من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عامين ، على أن يتم أيضًا إبلاغ الفيفا بهذه العقوبة، يبدأ الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذه المراسلات.

كما تم إيقاف اللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة ست (6) مباريات في مسابقات للأندية، وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف دولار على نادي جاراف للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين

كما تم إيقاف لاعبين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم خلال لقاء والوداد المغربي.

فبعد صافرة النهاية ، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف ليتم ايقافعخما لمدة 12 شهرا.

كما تم فرض غرامة قدرها 25000 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية، على أن تسدد الغرامة بالدولار خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.