مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين د. محمد خضر رئيساً لشبكة قنوات cbc

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور محمد خضر على في منصب رئيس شبكة قنوات cbc ، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالى للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ1 2015 وحتى الان.

حيث عمل بوظيفة المنتج الفني براديو وتلفزيون العربي في الفترة من 1994 الى 2011 ، كما تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج بقناة دريم عام 2013 ، ومدير عام قناة الحياة منذ 2013 الى 2015 .

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد خضر على أستاذ ورئيس قسم الإنتاج المعهد العالي للسينما عمل منتج فنى براديو وتلفزيون العربى من 1994 الى 2001 ، ومدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من 2001 الى 2007 ، ومدير قطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من 2013 ، ومدير عام قناة التحرير من 2013 الى 2015 ، ومدير عام قناة دريم من 2015 حتى تاريخه.