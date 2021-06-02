ندوة تعريفية بالخدمات الجديدة لمنصة "ادرس في مصر" باجتماع الاتحاد العام لطلاب الأفارقة 

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اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر اليوم الأربعاء، مع رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية د. رشا كمال بمقرّ الإدارة.

وقد مثّل المكتب في الاجتماع كلّ من رئيس الاتحاد عبدالمجيد الان تشيكوكولا وأمين عام الاتحاد عبدالرحمن سيدالمختار

وقد حضر الاجتماع أيضا رؤساء الإدارات والأقسام بالإدارة المركزية، المعنيّون بالملفات التي تمّ نقاشها خلال اللقاء.

بدأ الاجتماع بعرض موسّع عن الاتحاد وتاريخه وأنشطته وبمركزيّة إدارة الوافدين في عمله، كونها -أي الإدارة- المعنيّ الرئيسيّ به وشكر الإدارة على مضاعفة المنحة الشهرية للطلاب الأفارقة والخدمات والتسهيلات التي تقدّمها للطلاب، لتقدّم بعدها رئيسة الإدارة كلمة عن أولويّة الطلاب الأفارقة لدى صانعي القرار وخصوصا في وزارة التعليم العالي، والجهود المبذولة بهذا الصدد. ليتمّ عرض أجندة الاجتماع ونقاشها.

جاء في مقدمة الأجندة عرضُ ممثّلي الاتحاد أبرزَ مشاكل الطلاب الأفارقة في مصر التي طرحها الطلاب على الاتحاد العام، والمتعلقة أساسا: بتأخر التأشيرات ومشاكل التسكين في المدن الجامعية ورسومها، مرورا بمشاكل الإقامة والغرامات ثمّ ببعض المشاكل الأكاديمية العامّة وأيضا مشاكل المنح وتأخير صرفها وعدم صرفها في أشهر الصيف.

قدّمت رئيسة الإدارة المركزية د. رشا كمال في ردّها على هذه المشاكل حلولا بدأ العمل بها في بعض الملفات كمشكلة التأشيرات والإقامة، و وعدت بحلّ القضايا الأخرى في أسرع وقت ممكن.

تناول النقاش بعد ذلك سبُل التعاون في الأنشطة بين الإدارة والاتحاد العام في الجوانب الثقافية والعلمية والرياضية. وقد أكّدت الرئيسة أيضا استعداد الإدارة والوزارة التام لرعاية أنشطة الاتحاد العام.

انتهى الاجتماع بالإعلان عن ندوة تعريفية بالخدمات الجديدة لمنصة "ادرس في مصر" مقدّمة لرؤساء الاتحادات الافريقية "أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام" والإجراءات المستحدثة ليتمكّنوا من مساعدة الطلاب الأفارقة بالشكل المطلوب.

كرّمت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين وفد الاتحاد بدرع "ادرس في مصر" وشكرتهم على هذه الروح التضامنية النبيلة والسعي لحلّ مشاكل طلاب القارة الافريقية وخدمتهم.

بدوره عبّر وفد الاتحاد العام عن تثمينه للاستعداد الدائم من الإدارة ورئيستها وسرعة التعاطي مع الاتحاد العام والطلاب الأفارقة خاصة والوافدين عامّة.