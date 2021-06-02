/634488/قرارات-صارمة-جديدة-من-الكاف-في-بطولتي-إفريقيا--تفاصيل

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عدد من القرارات والعقوبات الصارمة تجاه مسؤولي ولاعبين من نادي مولودية الجزائر، وجاراف السنغالي. وكان مولودية الجزائر قد تواجد في دوري أبطال أفريقيا، بينما شارك جاراف السنغالي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء نص بيان "الكاف" على النحو التالي: “أوقفت لجنة CAF للانضباط مسؤول فريق ASC جاراف يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم، وأوقفت اثنين من اللاعبين لست مباريات بعد حادثة وقعت في داكار”.

تعرض حكام المباراة للاعتداء في مباراة ربع نهائي توتال CAF كأس الكونفيدرالية بين ASC جاراف السنغالي والقطن الكاميروني يوم 23 مايو 2021 الماضي.

اندفع مسؤولو الفريق بعد نهاية المباراة بقيادة السيد ديال وبعض اللاعبين، بما في ذلك ألبرت دييني ومامادو سيلا، نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب، مما أدي إلي إصابة الحكم بجروح خطيرة في الرأس.

قررت لجنة CAF للانضباط: إيقاف يوسو ديال من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عامين، وسيتم أيضًا إبلاغ FIFA بهذه العقوبة، في حين يبدأ الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذه المراسلات، وإيقاف اللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة ست (6) مباريات في مسابقات CAF للأندية.

غرامة الاتحاد علي النادي

وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي على نادي ASC جاراف للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين، مما صدر منهم في نهاية المباراة علي حكم اللقاء.

إيقاف لاعبين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم: عوقب لاعبان من نادي مولودية الجزائر بالإيقاف لمدة 12 شهرًا لاعتدائهما على حكم المباراة خلال مباراة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والوداد المغربي.

رد فعل حكم المباراة علي أحداث الشغب

بعد صافرة النهاية، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف.

قررت لجنة CAF للانضباط: إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة لمدة اثني عشر شهرا، وسيتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها CAF، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

فرض غرامة قدرها 25000 دولار على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية، وتسدد الغرامة بالدولار خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.