/634489/هل-يتم-إستبعاد-الترجي-واعتبار-الأهلي-متأهلا-لنهائي-إفريقيا-بسبب-المنشطات

تلقي طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي عقوبة قوية من الاتحاد الإفريقي، بالإقاف لمدة عام كامل، بسبب مخالفة اللاعب قوانين اللعبة وتعاطيه المنشطات، والذي أدي إلي تغريم فريقة، ووضعه في موقف صعب، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل لقاء الأهلي في نصف نهائي البطولة.

آثار قرار الكاف في الساعة الماضية، علي لاعب الترجي طه ياسين الخنيسي بسبب تعاطي المنشطات، العديد من التسائلات من جمهور القلعة الحمراء، بموقف الترجي في البطولة أمام الأهلي، وهل سيتم إستبعاد الترجي، أم سيتم الإكتفاء بتغريم النادي وإيقاف اللاعب.. دوت الخليج يجيب.

ومن المؤكد أن يأتي الاتحاد الإفريقي بالعديد من القررات الصارمة والعقوبات القوية علي الفريق في البطولة، بناء علي بنود قوانين كرة القدم العالمية، بسبب تعاطي المنشطات.

دوت الخليج يستعرض قرار الاتحاد المتوقع

ويقول البند الخامس من المادة 139 الخاصة بمكافة المنشطات في لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي: "إذا تعرض أكثر من لاعب داخل نفس الفريق للعقوبات بسبب مخالفة قواعد المنشطات يجوز أن يتعرض الفريق أيضًا للعقوبات.

يجوز أن يتم خصم النقاط ويجوز أيضًا إلغاء نتائج الفريق في نهاية المسابقة. النادي أو الاتحاد التابع له الفريق من الممكن أن يتعرضوا أيضًا للعقوبات".

ويقول البند السادس من المادة ذاتها: "يجوز فرض الغرامة أيضًا في كل الأحوال".

وهناك المادة 144 التي تسرد واقعة "تنظيم تعاطي المنشطات"، حيث تقول في البند الأول: "إذا تم الإعداد بشكل منظم لتعاطي المنشطات ليشارك في الأمر لاعبين و/أو مسئولين من أي فريق فالنادي/الاتحاد الوطني، سيخضع للعقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دولار، وإذا أمكن التطبيق فالفريق سوف يستبعد فورًا من المسابقة القائمة، ويجوز استبعاد الفريق من نسخة أو عدد نسخ مستقبلية من المسابقات".