فيديو.. سفير فلسطين لمبتدا: اجتماعات القاهرة القادمة ستحسم ملف الخلافات

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس يرحب بالدور المصرى، خصوصا فى مجال إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة، ودعوة الأمناء العامين للاجتماع تحت إشراف الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى اعتقاده بأن الاجتماع سيكون عبر الفيديو كونفرانس بين القاهرة ورام الله.





وأضاف السفير الفلسطينى فى حواره الخاص مع "دوت الخليج"، أن اجتماعات القاهرة التى ستقام خلال الأيام القادمة سوف تعمل على ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، وتفضى إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى معالجة البيت من الداخل، وهناك اتفاق يقضى بأن الحكومة الحالية والرئيس هى العنوان، مشيرا الى تصريح الرئيس عباس "نحن ذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بقبول المجتمع الدولى". وأوضح أن وفدا من حركة حماس، سيصل إلى القاهرة الأيام القليلة القادمة، وسوف يكون هناك اجتماع أيضا للفصائل الفلسطينية كافة، وبعد ذلك اجتماع للأمناء العامين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، ووضع الترتيبات اللازمة لمتطلبات المرحلة الحالية من تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء الوضع القائم فى مدينة القدس، وأيضا فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها من يرغب من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة، وأيضا الخبراء من الشخصيات الفلسطينية حتى تتولى هذه الحكومة ترتيب الوضع الفلسطينى الداخلى على كل المستويات، وتلبية متطلبات إعادة إعمار غزة برعاية مصر.

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