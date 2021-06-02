شركة ميناء القاهرة الجوى توقع بروتوكول تعاون لتحديث أوتوبيساتها

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة وكيل شركة مان لتصنيع الأوتوبيسات فى مصر، بهدف تجديد ورفع كفاءة أسطول الأوتوبيسات الخاص بالشركة.





قام بالتوقيع، عن شركة ميناء القاهرة الجوى المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة المهندس قسطور ممدوح رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون نطاق أعمال البروتوكول تجديد 21 أوتوبيس مان، والوصول بها إلى أعلى مستوى من الشكل والتأهيل والكفاءة التشغيلية.

جاء ذلك انطلاقا من حرص شركة ميناء القاهرة الجوى، على تعظيم الاستفادة من أصولها من خلال سعيها الدائم نحو تطوير وتحديث هذه الأصول.

يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار العمل الدائم على تعظيم استفادة العاملين بالشركة من هذه الأوتوبيسات ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.