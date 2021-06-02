فيديو.. سفير فلسطين لمبتدا: سنقيم علاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفلسطينى بالقاهرة، دياب اللوح، أن هناك إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لبناء السلام العادل والشامل فى المنطقة.





وأوضح اللوح أن الرئيس بايدن أكد خلال اتصاله بالرئيس الفلسطينى على دور وشخصية السلطة الوطنية الفلسطينية، ودور الرئيس محمود عباس، باعتباره الرئيس الشرعى المنتخب للشعب الفلسطينى، كما أكد على حل الدولتين، وضرورة وقف ما يجرى فى مدينة القدس، خصوصا أنها أراضٍ محتلة كما عبر عن دعمه الكامل لحل الدولتين، وإعادة الحل السياسى.

وأضاف السفير الفلسطينى فى حواره مع "دوت الخليج" أن الرئيس بايدن أوفد مبعوثين، أولا المبعوث الخاص هادى عمرو، والثانى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، والذى قال إن الإدارة الأمريكية تتمسك وتتبنى حل الدولتين، وتريد إعادة البناء والتعمير مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وضخ المساعدات، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس، والتى أغلقت بقرار من الرئيس ترامب، والتى أنشأت عام 1944 لخدمة المواطنين الفلسطينيين وللتواصل معهم، وقال إنه أبلغ الإسرائيليين ونتنياهو شخصيا بقراره هذا.

وأوضح أن فلسطين ستبنى على هذه الإيجابيات علاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، من أجل إحداث انطلاقة جدية فى المسار السياسى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، والتمكين من إقامة دولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، لأن التحدث عن حل الدولتين، هذا يعنى إقامة دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل قائمة ودولة فلسطين غير قائمة، ومن أجل أن تقوم يجب أن يتم إنهاء الاحتلال، لذلك يتم الدفع بكل الجهود المبذولة الآن، سواء من الإدارة الأمريكية أو من الدول العربية الشقيقة أو من الاتحاد الأوروبى أو من المجتمع الدولى من أجل تحقيق ذلك.