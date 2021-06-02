السفير المصرى فى الرياض يلتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - بحثا الطرفان، وفقا لبيان صحفى، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال الطيران المدنى، وكذا العمل على استعادة حركة السفر بين مصر والسعودية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا بما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأثنى السفير المصرى خلال اللقاء على التعاون المتنامى بين السلطات المعنية بالطيران المدنى فى البلدين، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها من الأشقاء السعوديين إلى بلدهم الثانى مصر خلال فترة الصيف.